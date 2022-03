I paleontologi cinesi e britannici hanno identificato una nuova specie di stegosauro proveniente dalla Cina, l'esemplare più antico mai identificato in Asia nonché uno dei primi rinvenuti al mondo.

Lo studio, pubblicato in data odierna sul Journal of Vertebrate Paleontology, ha descritto i resti di un dinosauro erbivoro corazzato, tra cui le vertebre dorsali, le ossa della spalla, degli arti inferiori, delle zampe, delle costole e diverse placche ossee.

Gli scienziati hanno datato i resti allo stadio Bajociano del periodo Giurassico medio, di gran lunga antecedente alla maggior parte degli stegosauri conosciuti. Ciò significa che il dinosauro a quattro zampe relativamente piccolo, ma di temibile aspetto e dalle dimensioni di circa 2,8 metri dal naso alla coda, vagava sul pianeta circa 168 milioni di anni fa. Gli scienziati non sono riusciti a indicare se fosse un esemplare adulto o giovane.

Questo particolare scheletro ritrovato presenta una scapola più piccola e meno sviluppata, basi della corazza più strette e più spesse, diverse rispetto a tutti gli altri stegosauri del Giurassico medio scoperti fino ad oggi, sebbene, secondo lo studio, presenti alcune somiglianze con alcuni dei primi dinosauri corazzati, precedenti di oltre 20 milioni di anni all'esemplare scoperto.

"Tutte queste caratteristiche suggeriscono che occupi il posto della famiglia degli stegosauri nell'albero genealogico dei dinosauri", come ha spiegato Dai Hui, del Bureau of Geological and Mineral Resource Exploration and Development di Chongqing, che ha guidato la ricerca.

I ricercatori hanno chiamato il dinosauro "Bashanosaurus primitivus”, con “Bashan” che si riferisce all'antico nome dell'area cinese di Chongqing in cui è stato trovato l'esemplare, mentre la parola latina “primitivus” sta per “primo”.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata