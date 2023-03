Si chiama Cannonau Colcò ed è il primo vino scolastico imbottigliato in Gallura. Gli studenti di Agraria del corso tecnico viticolo - enologico dell'Istituto superiore Amsicora di Olbia hanno confezionato circa duecento bottiglie, con tanto di etichetta personalizzata realizzata nelle aule informatiche della scuola, del vino rosso prodotto nel piccolo vigneto didattico di uve cannonau, impiantato a scuola.

Il Cannonau Colcò (dal toponimo della zona che ospita il vigneto), con 14,5 volumi di gradazione alcolica, è frutto del lavoro degli studenti degli ultimi anni del corso, iniziato cinque anni fa con la piantumazione delle prime barbatelle, e coinciso con l'istituzione del nuovo indirizzo di studi.

Con le prime bottiglie del Cannonau Colcò, l'Amsicora alzerà i calici, alla fine dell'anno scolastico, per brindare ai primi otto diplomati del corso, nato, anche, per soddisfare le esigenze delle sempre più numerose cantine vitivinicole presenti in Gallura.

Una scommessa vinta, in barba alle difficoltà causate dalla pandemia che ha rallentato l'allevamento del vigneto, che sfida nuove ambizioni: «Abbiamo intenzione di chiedere dei finanziamenti per allestire una piccola cantina in un edificio della scuola già esistente da riadattare e di impiantare un vigneto di circa duemila metri quadri», dice il referente della sede Agraria dell'Istituto Amsicora, Sandro Piras. Attualmente, insieme alle viti di uve cannonau, la scuola ospita un vigneto di Vermentino, la cui produzione sarà pronta per il prossimo anno.

