L'unità e la partecipazione di popolo ritrovate. Dopo due anni senza i cittadini a causa delle restrizioni sanitarie, la festa dei sassaresi ritorna alla versione integrale. Sarà “un'edizione storica”, come ha sottolineato il sindaco Nanni Campus.

Il 14 agosto infatti scenderanno per la prima volta 13 ceri votivi, grazie all'inserimento dei Braccianti e degli Autoferrotranvieri, che avevano sfilato l'anno scorso solo con il gonfalone. La diretta della Faradda andrà in onda in diretta su Videolina a partire dalle 18.

Il presidente dell'Intergremio Fabio Madau ha evidenziato: “Si è arrivati alla fine di un percorso travagliato grazie al grande senso di comunità”.

Nella conferenza stampa di presentazione si è illustrato poi il programma completo che parte il 4 agosto con la discesa dei Piccoli Candelieri lungo il ridotto percorso da porta Sant'Antonio fino alla piazza della Chiesa di Santa Maria di Betlem.

L'11 agosto piazza Santa Caterina ospita il “Concerto per i Candelieri” e il 12 verranno assegnati il candeliere d'Oro, d'Argento e d'Oro speciale per i sassaresi emigrati da più tempo.

La giornata del 14 agosto inizierà con la vestizione dei ceri votivi nelle varie sedi dei Gremi o in casa dell'obriere. In occasione della conferenza stampa il sindaco Campus ha consegnato ai rappresentanti dei gremi le chiavi delle sedi concesse in comodato d'uso gratuito alle corporazioni che avevano bisogno di locali.

Il Comune di Sassari ha distribuito 20 mila dépliant per aiutare i turisti a individuare le sedi e seguire il percorso come ricordato dall'assessora alla Cultura Laura Useri.

© Riproduzione riservata