Prima assoluta al Lazzaretto di Cagliari per “Il Pescatore”. Il cortometraggio di Ugo Garau sarà protagonista domani, a partire dalle 20.30, del quarto e ultimo appuntamento del Waves Festival, dedicato al cinema e alle produzioni legate al territorio.

In concorso quest’anno ai David di Donatello e al Tropea Film Festival, l’opera prima da regista dell’attore cagliaritano, classe 1983, che ha scritto e diretto il film di cui è anche protagonista nella parte di Vincent – il pescatore della storia – verrà presentata e proiettata durante la serata-evento che si svilupperà in più momenti, tra i quali spicca l’incontro con Garau, che dialogherà con gli altri ospiti che hanno partecipato alla realizzazione del corto.

Girato a Cagliari, al Porticciolo vecchio di Sant'Elia, in 4 giorni nel giugno dell’anno scorso con la preziosa collaborazione della Cooperativa pescatori Sant’Elia, “Il Pescatore – The Fisherman” racconta la solitudine e le difficoltà di Vincent, un pescatore Cagliaritano che ha perso la speranza e la fiducia verso gli altri e verso la vita. «Uno come tanti, che non riesce a manifestare il suo dolore per un lutto che l’ha colpito con le persone che ha accanto, e si rinchiude in sé, rifugiandosi nell’alcool», spiega l’autore.

«Avevo voglia di raccontare la difficoltà estrema di un uomo, un antieroe – aggiunge Garau – che fa un lavoro duro ma è vulnerabile, e che a un passo dal toccare il fondo si chiede: “Tutto è perduto?”. La risposta arriva quando meno se l’aspetta, così come potrebbe capitare a chiunque. Così come svelerà la proiezione di domani».

