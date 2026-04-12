Anna Tatangelo sarà in concerto a Bonnanaro il 24 aprile. L’annuncio è stato dato nei giorni scorsi dal Comitato San Giorgio che ha comunicato quello che rappresenta il clou della festa di San Giorgio martire patrocinata dal Comune.

L’artista venerdì 24 aprile, alle ore 22, si esibirà in piazza Cavour con ingresso libero. La cantante di Sora, la più giovane vincitrice del Festival di Sanremo 2002 a soli 15 anni, torna in Sardegna con una tappa del suo Tour 2026, in cui porterà sul palco i suoi brani più famosi, tra questi “Ragazza di periferia” e “Essere una donna”, e le canzoni più recenti.

Nella sua carriera ha inciso più di cento canzoni e pubblicato otto album d'inediti, incidendo anche delle cover di celebri canzoni come Dio come ti amo, Mamma, Tu si 'na cosa grande e tante altre.Vanta otto partecipazioni al Festival di Sanremo, fra cui una vittoria nella categoria "Nuove Proposte" nel 2002, un terzo posto nella categoria Donne nel 2005, un primo posto nella categoria "Donne" e terzo posto nella classifica generale nel 2006 ed un secondo posto nel 2008.

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