È sempre vivo il ricordo della famosa poetessa Piera Cilla, soprattutto nel suo paese natio: Benetutti.

Tanto che, in occasione de "Le Magie del Labirinto" 2022, la Biblioteca comunale è stata aperta al pubblico per ospitare un'esposizione temporanea di sculture in ceramica, "Cuori d'Ossidiana" dell'artista Pino Mascia, ispirate dal libro di Piera Cilla, "Sa poesia de sas fèminas", una raccolta di poesie in lingua sarda, scritte da donne.

Ciascun cuore riporta infatti dei versi tratti dal libro.

«Piera Cilla - fanno sapere dalla biblioteca -, per anni ha girato la Sardegna cercando notizie sulle donne che nel passato componevano versi, recuperando inediti conservati per ricordo negli archivi familiari e dando voce ai versi di tante donne di cui si è perso il nome. Ringraziamo la famiglia Arras‐Cilla per l'installazione delle sculture e per aver donato alla biblioteca una copia del libro».

© Riproduzione riservata