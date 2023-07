Il borgo di Cannigione, martedì 18 luglio, alle 21:30, in Piazza San Giovanni Battista, ospiterà l’attrice e regista Sabina Guzzanti per presentare “ANonniMus” il suo secondo romanzo, balzato in cima alle classifiche di vendita grazie all’estrema attualità delle tematiche trattate.

È il primo appuntamento della Rassegna Letteraria “Liberamente Sopra le Righe”, curata dall’Associazione Culturale Liberamente Me con il patrocinio del Comune e promossa dalla delegata alla Cultura Valentina Geromino: «È con grande piacere che presentiamo la quinta edizione di una rassegna letteraria che abbiamo visto con soddisfazione crescere nel tempo per qualità dell'offerta e professionalità», afferma la delegata. «In collaborazione con l'Associazione culturale Liberamente Me, proponiamo al pubblico una serie di appuntamenti con autori di livello nazionale per affrontare tematiche sempre diverse ed attuali e per condividere momenti di grande intensità. Questa iniziativa, legata al mondo della Cultura, è inserita nel cartellone degli eventi estivi».

Si prosegue poi il 20 luglio con il libro di Antonella Lattanzi dal titolo: "Cose che non si raccontano”. Il 12 agosto, invece, sarà ospite il firmacopie di “Via del Glicine”, romanzo di Chiara Miscali, finalista del Premio Campiello Giovani 2023. Il 22 agosto sarà la volta di Maurizio De Giovanni che presenterà il suo nuovo romanzo: “Sorelle”. Quest’anno, le parole sono di Maria Antonietta Azara, direttrice artistica degli eventi e critica letteraria: «La Rassegna Letteraria Liberamente Sopra Le Righe è composta da quattro appuntamenti che, come sempre, sono stati ragionati e studiati per garantire al territorio il meglio della produzione letteraria e argomentativa di quest’anno».

