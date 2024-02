Positiva novità per gli studenti di Arzachena e dei comuni vicini: apre il Liceo Linguistico nella sede dell'Ipsar Costa Smeralda. Le iscrizioni sono in corso: le domande si possono presentare, in forma cartacea, direttamente presso la segreteria dell'Ipsar entro lunedì 4 marzo prossimo.

Un’opportunità che arricchisce l’offerta formativa di Arzachena, con una particolare attenzione alle lingue, in una realtà territoriale economicamente e occupazionalmente votata al turismo; lingue insegnate che saranno 3 con l’inglese, oltre naturalmente all’italiano ed anche al latino (per arricchire il panorama culturale).

Nei 5 anni di corso vengono insegnati anche filosofia, storia, storia dell’arte, geografia, scienze naturali, matematica, fisica, scienze motorie e religione.

Sono disponibili, per studentesse e studenti, in previsione particolarmente di coloro residenti in altri comuni o distanti dalla scuola, servizi di convitto, semi-convitto e mensa «per rendere l'esperienza di apprendimento – scrive l’Istituto - più comoda e completa per gli studenti».

© Riproduzione riservata