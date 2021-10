Lutto nel mondo della politica e del giornalismo milanese per la morte improvvisa di Luigi Amicone.

65 anni, era stato consigliere comunale di Forza Italia dal 2016 fino a poche settimane fa, quando non era stato rieletto alle ultime amministrative.

Esponente di Comunione e Liberazione, nel 1994 aveva fondato il settimanale “Tempi” di cui era ancora direttore.

Amicone, morto nella notte per un infarto, lascia la moglie Annalena e sei figli. “Ancora ieri – ricorda il sito web del suo settimanale – discutevamo con lui di un articolo da scrivere, di un intervento da pubblicare su Tempi, di come commentare l’ultimo sviluppo di cronaca. La notizia della sua morte ci coglie all’improvviso e impreparati, come sempre accade. Che don Giussani, il suo amico e maestro, che aveva per lo spirito libero e gioviale di Amicone una predilezione, ci guidi in questo momento di smarrimento, ricordandoci di confidare sempre in quel Destino al cui cospetto si trova ora il nostro carissimo amico Gigi”.

