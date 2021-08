Dopo una lunga malattia questa notte è venuto a mancare il grande artista sardo Antonello Ottonello, aveva 73 anni, era nato a Cagliari, città di suo padre, ma era fortemente legato a Calasetta, paese della mamma.

“La tragedia nasce quando si è in presenza di un uomo che ha mancato di realizzare la sua gioia, scrisse Arthur Miller, Ottonello non ha corso questo pericolo”, così lo ricorda in un ampio ritratto sul giornale di domani il critico d’arte e direttore del Macc di Calasetta Efisio Carbone. “Appena ragazzo, con le idee ben chiare, sbarcò alla volta della capitale per realizzare il suo sogno. La sua vita, come scenografo e costumista, s'intrecciò col mondo delle arti in un'avventura che si completava nei racconti e negli aneddoti spassosi e vitali che l’artista usava raccontare agli amici in serate memorabili, seduti intorno a un tavolo imbandito: lui grande cuoco si ispirava alla cucina popolare espressione di genialità per necessità”.

I funerali si terranno domani, martedì 31 agosto, alle 16 al cimitero di San Michele secondo il rito laico.

