Il mondo del giornalismo sportivo in lutto: è morto all'età di 83 anni Franco Zuccalà, per anni volto della Rai e inviato tra i più noti di trasmissioni come la “Domenica Sportiva” e “90esimo Minuto”.

Nato a Catania nel 1940, aveva lasciato la Sicilia da giovane e, oltre che giornalista, era anche scrittore.

La triste notizia è stata data dal presidente dell'Ussi Sicilia Gaetano Rizzo: «Scompare un amico, ancora prima che un maestro», ha detto Rizzo, rivolgendo le condoglianze alla famiglia.

