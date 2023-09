Non manca ormai molto ad Estate in Fiore, quest’anno dedicata ad “Acqua e biodiversità, il futuro delle zone umide dello stagno di Saloni e del rio San Giovanni”.

Questa IX edizione settembrina si svolgerà dal 22 al 24 settembre, e sarà caratterizzata dalla presenza di sette aziende florovivaistiche che per qualche giorno trasformeranno l’immagine del centro storico. L’evento dedicato all’ambiente e al turismo sostenibile riveste, spiega Michele Occhioni, delegato all’Ambiente «un ruolo fondamentale per sostenere le campagne di sensibilizzazione ambientale e di promozione di comportamenti responsabili nella tutela delle risorse naturali e del corretto conferimento dei rifiuti. Ogni anno cerchiamo di gettare un ‘seme di sostenibilità’ con la trasformazione simbolica del nostro centro storico in oasi verde, ma anche di divulgare progetti legati alla valorizzazione delle risorse naturali, come quello del parco fluviale Saloni-Lu Mulinu, con cui vogliamo creare occasioni di sviluppo del territorio e di cui parleremo ampiamente durante l’evento».

Claudia Giagoni, assessora al Turismo, sottolinea come esista «un legame profondo tra territorio e comunità e il tema della sostenibilità diventa centrale anche, forse soprattutto, quando si parla di turismo».

Estate in Fiore 2021 (foto Comune di Arzachena)

Il calendario prevede: mercato in fiore con artigianato e oggettistica naturale, prodotti di aromaterapia e fitoterapia, cosmetica naturale e l’agroalimentare biologico del presidio Slow Food Gallura; laboratori creativi per bambini; workshop per adulti in cui imparare a preparare cosmetici naturali o tingere i tessuti, conoscere la lavorazione del miele o la trasformazione dello zafferano; picnic con la distribuzione di cestini e gadget; concorsi Vetrina in fiore (per commercianti), Balcone fiorito (per cittadini) ed Estate in fiore 2023 (per florovivaisti); l’esibizione di Moses Concas e l’estemporanea “Pittori in centro storico” organizzata dall’associazione Artechepassione.

© Riproduzione riservata