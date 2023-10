Era il 26 ottobre del 1863 quando nasceva la Football Association, la più antica associazione calcistica del mondo. E, di conseguenza, quello che conosciamo oggi come calcio moderno.

Per secoli prima del primo incontro nella Freemasons' Tavern in Great Queen Street, a Londra, non esistevano regole universalmente accettate per giocare a calcio.

In ogni scuola pubblica si usavano regole diverse, e quando si giocava assieme era il caos più totale.

Ebenezer Cobb Morley, capitano del Barnes, nel 1862 scrisse al quotidiano Bell's Life proponendo un organo di governo dello sport «con l'obiettivo di stabilire un preciso codice di regole per la regolamentazione del gioco»; la lettera portò appunto al primo incontro presso la Freemasons' Tavern che creò la FA.

Undici rappresentanti delle squadre di calcio e delle scuole londinesi si incontrarono per concordare regole comuni. Cobb Morley redasse le leggi del gioco generalmente chiamate "regole di Londra" nella sua casa di Barnes, Londra. Giocò la prima partita in assoluto nel 1863. Da quel momento ebbe inizio la storia dello sport più popolare del mondo.

