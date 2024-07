Se Gian Burrasca era ribelle contro le regole del collegio, in “Ciondolino” si narra di narra di tre fratellini alle prese con l’aritmetica e la storia, invidiosi degli animali che vivono liberi dallo studio e che per questo vengono con un incantesimo trasformati in insetti. L'autore è lo stesso, Vamba, pseudonimo dello scrittore e giornalista Luigi Bertelli. Il romanzo è stato messo in musica dal compositore sassarese Stefano Garau su libretto di Enrico Paci. L'appuntamento col racconto musicale è al Porto Vecchio di Stintino domani alle 21.30.

“Ciondolino” è stato commissionato dal Festival delle Nazioni di Città di Castello, dov’è stato eseguito nel settembre scorso. A Stintino verrà proposto dai solisti e dal coro del Lolek Vocal Ensemble diretto da Barbara Agnello con il Gruppo strumentale LABohème formato da Anna Satta (violino), Annamaria Carroni (flauto), Marcello Melis (clarinetto), Luca Carta Mantiglia (violoncello), Gianmaria Nicoletta (percussioni) e Antonella Chironi (pianoforte), con la voce narrante di Filippo Lacana.

Lo spettacolo è inserito nella rassegna StintinoJazz&Classica, curata dall’Associazione culturale LABohème con Fondazione di Sardegna, Comune di Stintino e Museo della Tonnara.

