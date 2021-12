A Sassari, domani mattina, arriverà il ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa.

Prima tappa sarà la nuova sede distaccata dell'Accademia di Belle Arti "Mario Sironi", insieme al direttore dell'Accademia, Antonio Bisaccia.

All’interno dei circa 7mila metri quadrati dell’ex Mattatoio sono stati realizzati laboratori e nuove aule nell'ambito del progetto di riqualificazione - ancora in atto - della struttura che prenderà il nome di “EX-MA.Ter” - Campus delle arti visive e dello spettacolo e ospiterà non solo i corsi di Scenografia, Pittura e Nuove tecnologie, ma anche il Corso di diploma accademico di secondo livello a ciclo unico in Restauro dei materiali lapidei e derivati, superfici decorate dell'architettura (abilitante per la professione di restauratore dei Beni culturali).

Successivamente il ministro sarà presente alla cerimonia di premiazione dei vincitori della sezione “Arti figurative, digitali e scenografiche” del Premio nazionale delle arti (PNA), nella sala Sassu del conservatorio “Luigi Canepa”.

Alle 11 all’Università si terrà invece un incontro alla presenza del Rettore dell’ateneo sassarese, Gavino Mariotti, e di quello di Cagliari, Francesco Mola, insieme al personale accademico.

Alle 12.15 il taglio del nastro al museo Mas.Edu per la mostra realizzata nell'ambito del Premio nazionale delle arti, che rimarrà aperta fino al 15 gennaio prossimo con l’esposizione le opere realizzate dagli studenti.

