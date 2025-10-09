Ingresso gratis e iniziative particolari domenica per la “Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (FaMu)”. A Sassari l’evento coinvolgerà la Pinacoteca Nazionale e il Museo Sanna.

Il Museo Sanna aprirà dalle 9.30 alle 12.30. I piccoli e grandi visitatori potranno esplorare le sale muniti di una mappa e seguire un percorso arricchito da giochi per scoprire il territorio e le sue tradizioni in modo divertente.

Nella Pinacoteca Nazionale, alle 10.30, si terrà “Dal legno alla carta”, un laboratorio dedicato alla tecnica dell’incisione. Adulti e bambini lavoreranno insieme e avranno la possibilità di sperimentare, in modo divertente e coinvolgente, la tecnica artistica dell’incisione. Con la guida esperta del maestro Giovanni Dettori, i partecipanti potranno cimentarsi nella xilografia: seguendo i suoi consigli e il suo esempio, potranno provare a realizzare ognuno il proprio disegno, incidere in sicurezza e infine stampare, a partire dalla matrice lignea.

