A Samugheo ritorna l’appuntamento con la manifestazione “Tè con l’autore”. I frequentatori della biblioteca anche quest’anno avranno la possibilità di scegliere l’autore che preferiscono tra Paolo Pinna Parpaglia, Matteo Porru, Flavio Soriga, Paola Soriga, Claudia Zedda, Gavino Zucca.

«L’Amministrazione comunale ritiene la cultura fattore strategico di sviluppo e strumento imprescindibile per la formazione della personalità, per la crescita dell’identità culturale e individuale dei cittadini, per l’accrescimento di un pensiero critico e consapevole», spiegano dall’esecutivo Patta.

Il contest sarà aperto fino al 30 settembre e prevede la scelta dell’autore con cui ciascun partecipante vorrebbe prendere il tè, con la possibilità di votare tramite social o lasciando un bigliettino in una cassetta predisposta presso la biblioteca comunale.

