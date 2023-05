Aperta agli artisti locali, nazionali ed esteri l'estemporanea di pittura di Ossi è diventata ormai un appuntamento classico. Domenica nei locali di Sa funtana Noa in via Serra verranno esposti i quadri di tutti gli artisti partecipanti. Una sola opera per ogni artista. Ai primi tre classificati andranno premi rispettivamenti di 700, 400 e 300 euro.

«Ogni anno l’estemporanea si rivela un appuntamento tanto atteso per artisti e cittadini che apprezzano l’arte – ha detto l’Assessora comunale alla cultura Maria Laura Serra – Il nostro invito, come consuetudine si estende a tutti coloro che vorranno partecipare purché residenti in Italia».

Le opere saranno esposte in forma anonima e dovranno riportare sul retro, in busta chiusa, le generalità, l’indirizzo, il titolo e la quotazione per l’eventuale vendita.

La proclamazione delle opere vincitrici e la premiazione si terranno a partire dalle 17.

Quest'anno l'estemporanea di pittura è stata inserita nel calendario di Monumenti Aperti.

