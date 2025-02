Risultato storico per A Maimone di Samugheo e Carrasegare Ulesu di Ula Tirso. Entrambi gli eventi hanno infatti ottenuto un importante riconoscimento dalla Regione con l'inserimento tra i carnevali storici sardi. Ed entrambi sono stati finanziati rispettivamente con 30.000 e 15.000 euro. “Si tratta di un traguardo importante per la valorizzazione e la tutela delle nostre tradizioni e del nostro territorio, frutto dell’impegno congiunto dell’Amministrazione e dell’associazione S’Urtzu e sos Bardianos, che con passione e dedizione tramanda questa antica espressione culturale”, sottolineano dall’Amministrazione comunale di Ula Tirso. Soddisfazione nelle parole del sindaco di Samugheo Basilio Patta che, nei giorni scorsi, ha partecipato a Cagliari alla conferenza di presentazione delle manifestazioni di rilevo regionale beneficiare del finanziamento . “Un plauso verso un’iniziativa completamente innovativa auspicata da tempo, che dà certezze agli organizzatori ed evita condizioni egemoniche su quella che è la nostra identità culturale, dando spazio a tutti in eguale misura”, dice Patta. “Per noi – commenta il presidente dell’Associazione Culturale Mamutzones de Samugheo Igor Saderi - è motivo di orgoglio e soddisfazione entrare a far parte del cartellone dei grandi carnevali di Sardegna, oltre che un premio per il lavoro svolto in quasi 30 anni di storia di A Maimone. Due domeniche fa abbiamo chiuso l’ennesima edizione di successo e questa notizia ci dà ulteriori motivazioni per metterci al lavoro in vista del 2026. Un ringraziamento speciale all’Assessorato Regionale del Turismo per aver creduto sulle potenzialità del nostro evento”.

