Non particolarmente nutrita, quest'estate, la programmazione culturale, c'è stata comunque quella identitaria, ideata, organizzata e presentata da Luciano Dessì, qualche giorno fa, nella piazza della Chiesa parrocchiale, manifestazione alla quale ha partecipato un folto pubblico. Che fosse una serata identitaria lo lasciava largamente prevedere il titolo “Festival della Canzone e Poesia in dialetto maddalenino”.

Occasione buona, per l'assessore Gianvincenzo Belli, per informare che recentemente l'isulanu, ovvero il dialetto maddalenino, è stato inserito dalla Regione Sardegna tra le lingue minoritarie nonché all'interno del programma della Consulta delle Lingue Corsa e Gallurese. La serata che è stata aperta dall'inno maddalenino, eseguito dalla Banda San Domenico Savio, con le successive ovazioni per alcuni rappresenti dell'Ilvamaddalena, la locale squadra di calcio promossa in Serie D, seguita dalle performance canore dei Mogan, rigorosamente in isulanu, nonché da scenette, letture di brani, poesie e altre canzoni in dialetto.

Mattatore della serata il presentatore, Luciano Dessì, che ha non solo positivamente svolto il suo ruolo ma ha anche gradevolmente intrattenuto il pubblico, con ricordi, storie e aneddoti.

