È in programma per domani, mercoledì 19 marzo, dalle 18 a Palazzo di Città un incontro dedicato a Pinuccio Sciola, nell’ambito del programma di eventi predisposto dai Musei Civici di Cagliari, “Memoria e visioni. L’arte in Sardegna nelle collezioni civiche”.

L’evento, che ruota attorno a una rara scultura lignea dell’artista di San Sperate raffigurante una maternità, vedrà la partecipazione di Maria Sciola, direttrice generale della Fondazione Pinuccio Sciola, che dialogherà con le giornaliste Elsa Pascalis e Daniela Sari.

«Dal museo alla strada, dal paese alla città, dal figurativo al contemporaneo, dal grezzo poco sbozzato alla perfezione maniacale del taglio – spiega Maria Sciola - E’ così che evolve la vita e la produzione di quest’uomo che ho avuto la fortuna di avere come padre e per il quale investo tutte le mie energie fisiche e mentali. E ne parleremo insieme a due sue grandi amiche, professioniste, donne che in quella casa che fu porto di mare hanno visto crescere anche me e me con loro».

«Tra aneddoti e ricordi – conclude la direttrice della Fondazione - sono certa sarà un pomeriggio davvero emozionante ai musei civici in dialogo con un’opera inedita della produzione giovanile di Pinuccio Sciola».

La Fondazione Pinuccio Sciola è nata dall’idea dello scultore sardo di fama internazionale di portare avanti in maniera istituzionale le attività più complesse e progettuali del suo lavoro coinvolgendo i propri figli per dare continuità e futuro alla sua opera e alla sua filosofia di vita.

La Fondazione è stata costituita il 22 luglio 2016, a due mesi dalla scomparsa di Pinuccio, per volontà dei figli Chiara, Tomaso e Maria, e incarna i progetti e lo spirito di apertura, ospitalità, condivisione e rispetto della natura e delle persone che sono stati i valori fondanti di tutta la vita “millenaria” di Pinuccio.

