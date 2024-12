Vite di donne straordinarie che, di fronte alle sfide più dure, come può essere affrontare un tumore, trovano il coraggio di rifiorire. Ne parla il film documentario “Fiori sottopelle”, scritto e diretto dal regista Karim Galici, che verrà proiettato in prima assoluta nazionale domani, venerdì 20 dicembre, alle 20.30 al cinema Greenwich d’Essai di Cagliari. Il docu-film si concentra sulla problematica della perdita dei capelli per le donne che fanno delle cure oncologiche ma parla anche del progetto “Inachis” portato avanti dall'associazione sarda Paravé e che mira a sensibilizzare le persone alla donazione dei capelli che saranno venduti e consentiranno di finanziare l'acquisto di parrucche oncologiche certificate. «Il documentario di Karim Galici è tratto da questo nostro progetto», dicono Ramona Perra, Paola Piroddi e Mariangela Cogoni, rispettivamente presidente, direttrice scientifica e coordinatrice sanitaria specialistica dell'associazione.

Ambientato in diversi contesti della Sardegna, il docu-film racconta la vita di alcune donne che, affrontando la malattia oncologica, perdono i capelli a causa delle terapie ma, nonostante le avversità, trovano la forza di sorridere e di combattere, supportate da una rete di persone che credono nella bellezza della solidarietà umana. “Fiori sottopelle” non è solo un viaggio nella malattia, ma soprattutto un omaggio a questa solidarietà. «Il documentario dimostrerà come la generosità possa fare la differenza nella vita delle persone colpite dal cancro, anche in aspetti che la maggior parte della gente non potrebbe mai immaginare», concludono Perra, Piroddi e Cogoni.

