Riparte domani, giovedì 16 gennaio, il festival letterario itinerante Éntula, e lo fa con una nuova voce che racconta di mare, famiglia e segreti del passato. Al centro della serata inaugurale, il romanzo “Adesso sì”, ultima opera dello scrittore cagliaritano Roberto Delogu, da oggi disponibile in libreria (edizione Il Maestrale). L’evento si terrà alle 18 nella sede della Fondazione di Sardegna a Cagliari, con un dialogo tra l’autore e Massimo Deiana, arricchito dagli interventi di Daniele Caria ed Emanuele Pisano, in collaborazione con la libreria Ubik.

Delogu, avvocato di professione e scrittore per vocazione, invita i lettori a salpare insieme alla famiglia Tanchis, protagonisti di una storia sospesa tra passato e presente. La narrazione ruota attorno al carismatico nonno Armando, un ex marinaio con un passato tormentato e un’insolita ciurma: il nipote Massimo, adolescente obeso e solitario, lo zio Zazà, scapestrato e imprevedibile, e il cormorano Bobbissolo, compagno fidato di un’avventura che li condurrà dalla Sardegna fino alle Egadi.

Ambientato nella Sardegna degli anni ’90, il romanzo mescola la freschezza delle lunghe estati giovanili con la profondità di un passato che riaffiora. La traversata in barca a vela diventa l’occasione per Armando di tornare sui luoghi dove, cinquant’anni prima, aveva prestato servizio durante la guerra. Un viaggio che non è solo fisico, ma emotivo, dove segreti, vecchie ferite e l’eco di una canzone – “Adesso sì”, il brano che ha reso famoso il protagonista – si intrecciano in una storia che parla di crescita, follia e riconciliazione.

Delogu, al suo quinto romanzo, conferma la sua capacità di mescolare temi intimi e universali, offrendo uno sguardo lucido e poetico sulla complessità dei legami familiari.

