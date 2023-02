«Cara Unione,

nei giorni scorsi una operatrice telefonica, che si qualificava per responsabile Tiscali, mi ha chiamato per informarmi che la mia utenza telefonica e fibra della seconda casa in Quartu Sant'Elena sarebbe stata disattivata per inconvenienti tecnici e sarebbe passata per alcuni mesi a Tim.

Ho fornito solo un indirizzo email per avere i dettagli.

Dalla email allegata, a firma Tim, si evinceva solo la richiesta d'inizio di una pratica di migrazione.

Spiace constatare come le truffe di questo tipo ai danni dei cittadini vadano avanti a spron battuto.

Grazie dell’attenzione».

Giancarlo Sanna

