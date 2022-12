«Cara Unione,

ieri, giovedì 15 dicembre, mi sono sottoposta a un’ecografia all’addome in un centro sardo privato e convenzionato.

Premetto che, per accelerare i tempi, ho effettuato l’esame a pagamento. Mi presento, come confermatomi in fase di prenotazione, alle 16, e scopro che molte altre persone hanno l’esame fissato per lo stesso orario.

Mi rassegno, dunque, ad una lunga attesa. Che si protrae però oltre ogni aspettativa, con un problema: per un'ecografia all'addome mi è stato detto di presentarmi a vescica piena, e possibilmente dopo avere bevuto un litro d'acqua mezz’ora o un'ora prima della visita.

I tempi continuano ad allungarsi, e dopo un po’ non posso più fare a meno di usufruire della toilette.

Quando, alla fine, vengo chiamata dalla dottoressa, ecco allora che vengo trattata con arroganza e con tono secco e sbrigativo: “Non riesco a capire come non abbia potuto trattenersi fino all’orario della visita”.

Ma se l’orario è slittato, io cosa avrei mai dovuto fare?

Mi chiedo come sia possibile che noi sardi dobbiamo avere a che fare con questo tipo di sanità.

Grazie dell’attenzione».

Lettera firmata (*)

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata