Cara Unione,

leggendo i pezzi relativi al maltrattamento e alle varie cafonaggini dei turisti nei riguardi della nostra Isola mi viene abbastanza facile considerare che è tutto vero da un lato, ma è altrettanto vero che anche in periodi dell'anno in cui i turisti mancano l’immondizia di tutti i tipi e in tutti i luoghi non latita, anzi.

Quindi prima di tutto quello che manca è il rispetto da parte nostra dell'ambiente e dei nostri territori peraltro bellissimi.

Certo, il problema si acuisce quando aumentano i turisti, ma noi non siamo preparati a sostenere flussi enormi.

Per fare dei paragoni, assolutamente necessari, tempo fa ho fatto un viaggio nelle Marche che non conoscevo: la pulizia, l'ordine, l'organizzazione, le bellezze storiche e artistiche, la cucina, le campagne spettacolari. In 8 giorni non abbiamo visto una busta di immondizia per strada.

Cari conterranei, diamoci una regolata e un'organizzazione prima di gridare "al ladro, al ladro", come fanno talvolta i ladri.

Nicola Lai

***

