«Cara Unione,

esprimo forte dissenso per il provvedimento disciplinare nei confronti della maestra di San Vero Milis, sospesa per aver recitato le preghiere cattoliche con gli alunni.

Mi domando in che modo il fatto possa apparire così rilevante, anche perché una preghiera si può recitare anche con intenti culturali se non si recita per fini religiosi, ossia il comunicare con Dio per chi ovviamente crede. Spero che il fatto si concluda con formali scuse alla diretta interessata.

Un pensiero personale per la maestra: credo che Gesù e la Madonna le daranno una gran benedizione per aver fatto conoscere ai bambini i loro santi nomi, in un mondo pieno di scandali di cui, fra l’altro, anche la scuola non è esente».

Gianluca B

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata