«Cara Unione,

scrivo per segnalare una situazione che, a San Gavino Monreale, oramai si protrae da anni, e che, dopo diverse segnalazioni al sindaco e al Comune, ancora non si risolve.

Non appena la pioggia aumenta, l'ingresso della scuola si allaga completamente costringendo i bambini della primaria (e non) a passare in mezzo all'acqua anche piuttosto alta, tutto questo tra le grida delle maestre che sotto la pioggia cercano di dare indicazioni e il panico dei più piccoli.

San Gavino, passerelle all'uscita da scuola (foto inviata dalla lettrice)

L’augurio, dunque, è che chi di dovere possa quanto prima intervenire.

Grazie per l’attenzione».

Consuelo

***

