«Cara Unione,

scrivo per segnalare lo stato della segnaletica – ormai sparita – in via Leonardo da Vinci a Sassari.

L’ultima sistemazione, che riguarda anche le strisce pedonali, ora scomparse, risale al 2017, quando è stata cambiata la viabilità. Da allora più nulla.

Si tratta, anzitutto, di un tema di sicurezza, e spero che chi di dovere possa quanto prima intervenire.

Grazie dell’attenzione».

D.S. – Sassari

***

