ieri ero al Presidio Ospedaliero Binaghi di Cagliari per praticare il richiamo vaccinale anti Sars-CoV-2 e tangibilmente ho potuto apprezzare un'organizzazione impeccabile in un contesto ambientale efficiente, silenzioso e pulito.

Una gentilissima infermiera si è finanche prodigata al mio posto, dimentico degli occhiali da lettura, a compilare la modulistica preliminare da consegnare al medico vaccinatore.

Tempi d'attesa, attenzione, trasparenza e garbo: impeccabili.

Si sente spesso e malvolentieri parlare di malasanità nazionale o regionale ma credo, con equilibrata onestà intellettuale, sia giusto rendere pubbliche anche le esperienze positive che rincuorano e infondono fiducia in noi cittadini utenti.

Personalmente, come tanti altri, sono infastidito quando leggo o ascolto commenti polemici o distruttivi da parte di rappresentanti politici regionali che prendendo spunto da un singolo caso di inefficienza innescano polemiche inutili quanto semplicemente scandalistiche.

Cerchiamo di guardare il bicchiere mezzo pieno, apprezziamo le giornate positive ma soprattutto ringraziamo tutti quegli operatori sanitari della "front line" che con sorriso e competenza lo riempiono per noi, in silenzio.

Loro sono la nostra risorsa!».

Giuseppe Bilotta – Cagliari

