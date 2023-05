«Cara Unione,

spesso mi chiedo perché non si possa fare nulla per recuperare a Cagliari l’edificio, ormai chiuso da anni, dell’ex hotel Enalc, già sede dell'assessorato al Lavoro.

La struttura, che si trova in via XXVIII Febbraio, con una ristrutturazione potrebbe ad esempio essere una comoda soluzione per ospitare una casa dello studente. Altra soluzione da considerare l'ex motel Agip.

Cagliari è il polo universitario di tutta una regione, non dimentichiamolo, perché allora non sfruttare questa vocazione per recuperare edifici vuoti dal degrado?

Grazie dell’attenzione».

Lettera firmata (*)

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata