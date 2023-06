«Cara Unione,

nella zona di Sanluri spiace constatare che non ci siano più pneumologi, e questo perché i medici che sono andati in pensione non sono stati sostituiti.

L’opzione, per una possibile visita, è Sassari, ma non per queste settimane quanto piuttosto per i prossimi mesi.

Sono alquanto schifato. La sanità pubblica è allo sfacelo da tempo e ormai quasi obbliga noi cittadini a ricorrere ai servizi della sanità privata. E chi non ne avesse la possibilità economica? Non si può curare.

Non è più pensabile tutto ciò. Le liste d'attesa lunghe portano a non curarsi, con tutte le drammatiche conseguenze che ciò comporta.

Nel mio caso fortunatamente non mi è necessaria una visita urgente, e dunque aspetterò seppur stia male da inizio mese. Ma i pazienti cronici cosa dovrebbero fare?

La Regione non può ignorare le necessità di cura di noi cittadini.

Grazie dell’attenzione».

Fabio Argiolas

