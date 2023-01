«Cara Unione,

ieri, giovedì 19 gennaio, mi è scaduta la patente di guida.

Conoscendo in anticipo la data del documento in scadenza mi ero mossa per tempo prenotando l’appuntamento, avuto proprio nella giornata di ieri.

Fiduciosa dell’esito positivo del rinnovo pago, faccio la visita e tutto pare procedere per il meglio.

Al momento del rilascio del documento, però, la brutta sorpresa: il portale non funziona ed è bloccato, oggi la medesima situazione, e mi ritrovo dunque senza patente per poter andare al lavoro.

Mi chiedo come tutto ciò sia possibile.

Grazie dell’attenzione».

Lettera firmata(*) – Cagliari

(*le generalità, a disposizione della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

***

