«Cara Unione,

vivo nella borgata di San Quirico, comune di Oristano.

Scrivo perché noi residenti abbiamo un problema per quanto riguarda il trasporto pubblico, ma nonostante le segnalazioni nessuno al momento è intervenuto.

Ogni mattina prendo l’autobus per portare mio figlio all'asilo, percorrendo però una strada senza marciapiede e camminando per questo motivo sul ciglio della strada con un passeggino.

La fermata, inoltre, si trova dove non c'è piazzola quindi attendo il pullman in mezzo alla strada, mentre a pochi metri si trovano non una ma ben due piazzole che sarebbero molto più sicure per attendere il pullman.

Non sono, come detto, l'unica ad avere questo problema e numerose volte siamo andati a far presente il problema, che resta però al momento senza soluzione».

P.P. – Oristano



