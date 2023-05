«Cara Unione,

sono il titolare di uno studio per consulenza automobilistica, e nei giorni scorsi mi sono recato in Motorizzazione civile a Cagliari per sbrigare alcune pratiche.

Arrivato alle 8.45, mi sono fatto consegnare il numero dalla guardia giurata mettendomi in fila e attendendo il mio turno. Alle 12.15 la sorpresa: la guardia esce e comunica che gli sportelli sono chiusi e nessuno potrà più essere servito.

In sostanza, io e alcuni altri colleghi abbiamo atteso per ben tre ore e mezza senza che ci fosse permesso di svolgere il nostro lavoro.

Tutto questo non è normale ed è una totale mancanza di rispetto verso chi lavora.

Abbiamo letto dell’appello dell’assessore regionale al Ministero proprio su questo tema, e l’augurio è che si possa presto mettere fine a questa sgradevole situazione.

Grazie dell’attenzione».

S.A.

***

