«Cara Unione,

approfitto della Vostra rubrica non per segnalare un disservizio ma per portare la testimonianza di un evento ben riuscito, ove ho avuto modo di constatare una disponibilità fuori dal comune e, al giorno d'oggi, per nulla scontata.

Domenica 10 dicembre al palazzo dei congressi della Fiera di Cagliari si è tenuto il concerto di Giorgio Vanni, autore delle più conosciute sigle dei cartoni animati degli anni 90.

Avendo un fratello disabile grave con importanti problemi di deambulazione, nel primo pomeriggio di domenica, per tramite della pagina Instagram "Fairytopia-Fantasy Day", ho chiesto ausilio agli organizzatori, al fine di assicurargli la fruizione dell'evento col minor dispendio fisico possibile.

Con grossa sorpresa ho ricevuto una tempestiva risposta da parte dell'organizzatrice, Valentina Scanu, che dopo avermi fornito la sua utenza telefonica, si è messa a completa disposizione per poter soddisfare ogni minima esigenza di mio fratello, il tutto con una gentilezza fuori dal comune e per nulla scontata.

Sul posto ho constatato inoltre che altri ragazzi disabili e le loro famiglie erano stati accolti con le stesse attenzioni e hanno avuto la possibilità di godersi il concerto.

In una società in cui ancora oggi bisogna lottare per permettere ad una persona disabile di poter fruire anche del più semplice servizio, voglio esprimere un plauso alla Sig.ra Scanu, alla sua gentilezza e disponibilità, sperando che tanti prendano esempio».

Roberta Tuveri, Villacidro

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto).

© Riproduzione riservata