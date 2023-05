«Cara Unione,

il 13 aprile scorso ha chiuso lo storico tabacchino di via Cavour a Cagliari.

Parlo del Bar Tabacchi Deiana, un punto di riferimento storico per gli abitanti della Marina.

Passare in via Cavour angolo via Sant'Eulalia non sarà più lo stesso per tanti affezionati clienti. Certamente non lo sarà per me perché quel tabacchino ha visto avvicendarsi dietro al bancone diverse generazioni della mia famiglia: i miei zii Alessandro e Walter hanno onorato la promessa fatta a mio nonno Peppino, che non ho mai conosciuto, e mia nonna Fulvia e fin quando hanno potuto hanno portato avanti con dedizione l'attività di loro nonno Cesiro.

Andare a trovare i miei zii in tabacchino era come tuffarsi nella storia della Marina grazie ai ricordi degli abitanti che si fermavano a chiacchierare con la scusa di bere un buon caffè o una birra di mezza giornata.

Gli aneddoti e le risate si alternavano ai commenti sulle notizie di cronaca e sulle partite del Cagliari, nello stile giocoso che solo chi ha vissuto il quartiere conosce davvero.

Ai clienti occasionali entrati a comprare le sigarette si affiancavano tante persone alla ricerca di un po’ di fortuna che, tra un gratta e vinci e una partita alle macchinette, cercavano una scorciatoia per la felicità, nella speranza di avere un’occasione di rivincita e di riscatto.

Anche questo era il Bar Tabacchi di via Cavour e la sua chiusura segna la fine di un capitolo importante della storia della Marina, della vita della sua gente... e della mia famiglia.

Non so quale insegna vedrò d'ora in poi al posto del Bar Tabacchi Deiana, ma per me passare in via Cavour non sarà più lo stesso».

Cristina L. – Cagliari

***

