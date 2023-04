«Cara Unione,

Non ho mai capito e continuo a non capire – l’età in questo non mi aiuta – chi crede ai miracoli. Perché avere fede è qualcosa di prezioso, ma secondo me ben poco c’entra con la razionalità.

È vero che ognuno di noi è “diviso” tra cuore e cervello, e questi due elementi raramente s’incontrano, però davvero come si può pensare che ci sia una persona che si è autoproclamata veggente che non solo dice di vedere la Madonna ma che addirittura moltiplica gli gnocchi?

Una storia di cui leggo ovunque, e questo forse non fa altro che dare visibilità a questa donna. Siamo nel Medioevo? Esistono le streghe anche?

Per favore, chi è credente preghi ma preghi anche di non trovare sulla sua strada dei cialtroni.

Grazie».

Lettera firmata*

