Cara Unione,

scrivo per la rabbia che ho in questo momento. Mi occupo dei miei genitori in tutti i sensi, come se fossero miei figli.

Da dopo il Covid le loro condizioni di salute sono peggiorate e la possibilità di farli seguire per le loro patologie è diventata un terno al lotto.

Cerco in maniera continua di prenotare appuntamenti e mi ritrovo costretta a rivolgermi al privato. Vi allego le foto degli ultimi tentativi di far seguire mia madre da un reumatologo e un endocrinologo. Ha la sindrome di Sjögren e problemi di tiroide. Ditemi voi se questo è ciò che ci meritiamo.

Vergogna. Da Sassari a Guspini, tempo un anno mia madre sarà peggiorata. La rabbia è tanta.

Lettera firmata*

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

