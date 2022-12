«Cara Unione,

ho trovato giusta la decisione della preside dell’istituto di Lamezia Terme, passata all’attenzione mediatica per avere diramato ai docenti una circolare in cui chiede di non assegnare agli studenti i compiti delle vacanze per garantir loro, come previsto nella Convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, “il diritto al riposo e al tempo libero, al dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie dell’età».

Per la dirigente è, dunque, "opportuno regolamentare lo studio domestico, sempre più soverchiante", assegnando per le festività natalizie solo un ripasso degli argomenti svolti

Mi pare, da nonna di quattro nipotini che ogni giorno passano ore dopo la scuola alla scrivania, una buona proposta, che ho voluto riportare chissà mai possa essere di spunto anche per altri.

Grazie dell’attenzione».

Anna Medda

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata