«Cara Unione,

da questa mattina, nell’ortopedia del Brotzu, sono molti gli anziani fratturati che attendono da ore su sedie anguste nell’attesa della loro chiamata. Con tutti i disagi che ne conseguono.

Questo perché, pare di capire, c'è un solo medico per visite, ingessature, pronto soccorso. Dove sta il diritto al salute?

Bisogna sempre sperare di stare in buona salute per non incorrere in file, attese, stress?

Grazie dell’attenzione».

Lettera firmata*

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

***

