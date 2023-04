«Cara Unione,

scrivo per segnalare la mancanza totale di educazione dei ciclisti che, in mountain bike, battono i sentieri dedicati agli escursionisti dell’Isola. Personaggi che, per chi lungo questi sentieri si avventura a piedi, improvvisamente sbucano da dietro le spalle, creando non poca ansia e rischio di pericolosi scontri.

Sui sentieri dovrebbe valere un codice implicito, quello del buonsenso e del rispetto dell’ambiente e delle persone, codice che con l’inserimento della Sardegna nella rete nazionale dei cammini dovrebbe valere ancora di più.

Grazie dell’attenzione».

Annalia Marongiu

***

