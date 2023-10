«Cara Unione,

aprendo il sito del CUP Sardegna per degli esami urgenti, ho purtroppo scoperto che la mia prenotazione, una colonscopia, è prenotabile solo a partire dal 3 settembre 2024, oltretutto ad Oristano (io risiedo a Sestu).

Tutte le altre (poche) disponibilità sono successive a questa data e in luoghi troppo lontani come Sassari o Nuoro.

Penso sia assurdo che a fronte di ciò che paghiamo in tasse, in cui la sanità è compresa, non vi sia modo di avere un servizio efficiente o che non faccia aspettare quasi un anno per fare un controllo.

Sarò quindi costretto a effettuare l’esame privatamente, pagando una cifra che si aggira tra i 200 e 250 euro per la sola visita, più tutti i farmaci che si utilizzano per la preparazione, i quali hanno un costo totale di altri 50/70 euro.

Grazie per l’attenzione».

Matteo

