Cara Unione,

che razza di Paese l’Italia. Sempre pronti alle battaglie di principio, quelle simboliche, ma quantomeno disattenti a quelle quotidiane.

Spiace per quel runner che ha perso la vita sbranato da un orso, ci mancherebbe. Ma se vai in montagna, così come se ti inoltri in mare in giornate di forte vento piuttosto che inerpicarti su un valico... Beh, devi triplicare la prudenza perché i rischi aumentano a dismisura (ma basta anche fare due passi in strada eh?)

Tuttavia l'isterismo diffuso di fronte alla decisione di abbattere un animale stride (oh quanto stride!) con la imperante indifferenza di fronte a tanta gente che ogni giorno muore per sanità negata, per cure inaccessibili, per un diritto che si è perso nel mercato delle vacche del profitto.

Ma per questo, ormai, non si indigna quasi più nessuno.

Stefano

***

