«Cara Unione,

vorrei segnalare la situazione in via Dante a Cagliari, dove, a causa di un piccolo dissesto delle mattonelle del marciapiede, il Comune, come è ormai abituato a fare, transenna e non ripara il piccolo danno. Risultato: le transenne occupano gran parte del marciapiede, rendendo difficile il transito ai pedoni.

Non solo. Sempre in via Dante, poco prima di piazza San Benedetto, è stato piazzato un cartello di pericolo, in seguito alla caduta di una signora per via delle mattonelle rovinate. È lì da circa un anno e mezzo e nessuno ha mai riparato il danno. Vergognoso. Il tutto con la scusa che in futuro ci saranno dei lavori di inserimento delle piste ciclabili. Insomma, la via è abbandonata a se stessa».

M. M. – Cagliari

***

