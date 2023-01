«Cara Unione,

il presidente Giulini ha fatto grandi sacrifici portando a Cagliari giocatori di una certa caratura, che sfortunatamente non hanno reso quanto sono stati pagati.

Dopo la disastrosa retrocessione, abbiamo attraversato il girone di andata molto sottotono, vuoi per l'allenatore non all'altezza, vuoi per i giocatori che non avevano una guida sicura. Ora l'arrivo di mister Ranieri mette tutti d'accordo e si spera in una rimonta che riporti il Cagliari nella posizione che merita, la serie A.

Non ho mai pensato che il presidente Giulini volesse la disfatta della sua società, scendendo di categoria, e perché se questo fosse vero il Cagliari sarebbe già scomparso da un pezzo.

Quindi da parte mia plaudo al presidente e al club, che sono sicuro acquisterà qualche buon giocatore per mettere in condizione il mister di adempiere a quanto i tifosi chiedono e aspirano.

Forza Cagliari sempre».

Raffaele Masala – Cagliari

