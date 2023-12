«Cara Unione,

sono una cagliaritana pura e gelosa della mia città natale.

Sono qui per parlare delle condizioni della mia meravigliosa città, cosa che non ho potuto constatare quest’estate. Sono amareggiata per quello che ho visto e documentato: un cantiere a cielo aperto.

Vivo a Varese da tempo: dopo 3 anni, cause inopinabili, Covid etc. sono tornata e mi sono trovata davanti ad un devasto. La mia Cagliari amata è sporca e devastata. Ho provato una sensazione di totale delirio, io che promuovo il turismo in un luogo pieno, ricco e di inconfutabile cultura. Sporcizia, incuria, strade chiuse, ho il cuore a pezzi... vogliamo parlare del cimitero di Bonaria, meta obbligatoria, in quanto monumentale? Vogliamo parlare dell'anfiteatro? Via Dante, via Garibaldi e ancor di più via Roma?

Sono arrivata a Cagliari con il cuore ricco e me ne sono andata con il cuore distrutto. Chiedo solo di poter ripristinare un valore assoluto alla Mia/Nostra regione, ricca di storia.

Cordiali saluti».

Daniela Atzei

