«Cara Unione,

premetto di essere un grande tifoso del Cagliari, che seguo nel continuo e con grande piacere.

Lunedì 26 dicembre ero allo stadio per la partita con il Cosenza e non mi sono affatto piaciuti i cori contro il presidente Giulini. Li ho trovati di pessimo gusto, rasentavano la maleducazione.

Credo, sinceramente, che il presidente non meriti quei cori e questi affronti, anche perché se dovesse andare via lui in questo momento non vedo nessuno che potrebbe rilevare il club e fare meglio di lui. Che piaccia o no.

Cordialmente».

Ettore Melis – Cagliari

