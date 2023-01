«Cara Unione,

rimango perplesso nel leggere il ‘j’accuse’ di Dino Baggio. L'ex calciatore di Inter, Juve, Parma e Lazio durante una trasmissione su una tv locale del Veneto ha infatti affermato, commentando la morte di Vialli: "Bisognerebbe investigare sulle sostanze che prendevamo in quel periodo. Troppi ex giocatori si stanno ammalando, bisogna capire se certi integratori col tempo hanno fatto male. Sono preoccupato anche per me".

A parte il pessimo tempismo, con il Paese ancora commosso per la prematura scomparsa di Vialli, quest'uscita è secondo me un grande autogol, sempre per stare in ambito calcistico.

Se Dino Baggio ha dalle accuse da muovere, che dia allora nomi e dettagli precisi.

Invece che inquinare per l'ennesima volta il dibattito calcistico, ridotto in questo Paese alla stregua dei litigi più beceri, sarebbe forse stato meglio parlare chiaro e non sollevare dubbi come potrebbe fare chiunque al bar con gli amici».

Andrea A. – Uta

***

