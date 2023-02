«Cara Unione,

incaricati Abbanoa, come spesso accade, hanno effettuato nei mesi scorsi la “lettura” del mio contatore scattando una foto. Solo pochi giorni dopo, mi è giunta una mail che mi avvertiva che nell’ultimo trimestre i miei consumi erano più che raddoppiati.

Preoccupato ho cercato di capire l’accaduto, e con rapide verifiche al sito Abbanoa - sportello online - ho potuto constatare come nonostante fossero visibilissime le cifre dei consumi del mio contatore nella loro foto, nei loro sistemi era stata inserita come reale una lettura sbagliata, circa 70 m.c. in più, ecco perché i consumi erano raddoppiati.

Ho quindi contattato il call center Abbanoa e segnalato l’errore, invitandoli a rivedere la loro foto per appurare lo sbaglio. Gentilmente mi è stato riferito che non ci sarebbero stati problemi, non essendo stata ancora emessa la fattura, e in breve tempo si sarebbe risolto il tutto.

Eppure, nonostante ciò, trascorsi 9 giorni è stata emessa la fattura: 400 euro e passa, a fronte di una spesa reale che sarebbe stata di circa 130 euro, quindi una fattura emessa considerando la lettura erronea.

Ho richiamato cercando di avere spiegazioni, e alquanto evasivi mi hanno detto, nuovamente, che non c’era problema.

Quindi ora mi chiedo, trascorsi inutilmente ulteriori 30 giorni dalla mia prima chiamata, perché nonostante la repentina segnalazione è stata ugualmente emessa la fattura? Perché la fattura erronea risulta ancora da pagare e non si è ancora provveduto a correggerla?

Non c’è che dire, un bel regalo di San Valentino.

Grazie dell’attenzione».

Lettera firmata(*)

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

